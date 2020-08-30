Isparta'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı - Son Dakika

Isparta'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı
Isparta'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Isparta'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Batıkent Mahallesi 111 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan M. yönetimindeki 32 FU 808 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce orta refüje çıktı ardından karşı şeride geçip 07 GT 837 Seyfettin D.'nin kullandığı araca çarptı. Kazada kontrolden çıkan otomobil sürücüsü ile diğer araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkardığı yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA
Son Dakika Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi Uyuşturucu bağımlısı genç, tabancasını temizlerken canından oldu Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi 3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor