Isparta'da kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı

10.03.2022 11:22
Isparta'da kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı

Isparta'da kontrolden çıkan tır, 7 araca çarptı.

Isparta'da kontrolden çıkan tır, 7 araca çarptı. Kazada 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 MPA 02 plakalı tırın sürücüsü kontrolünü kaybederek 7 araca çarptı. Zincirleme kazanın ardından araçların içerisinde bulunan 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken kaza nedeni ile ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

(Oğuzhan Uysal/İHA)

Isparta'da kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı

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Isparta'da kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı Isparta'da kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı Kara yollarında durum Kara yollarında durum Kar yağışı etkili oluyor Kar yağışı etkili oluyor

Organize Sanayi Bölgesi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika


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