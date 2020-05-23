Isparta'da korkunç cinayet...Tartıştığı babasını ve annesini öldürdü - Son Dakika

Isparta'da korkunç cinayet...Tartıştığı babasını ve annesini öldürdü

ISPARTA - Isparta'da 44 yaşındaki R.A., tartıştığı emekli astsubay babası Nizamettin A. ile annesi Seher A.'yı bıçaklayarak öldürdü. R.A. cinayetin ardından polise teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Yayla Mahallesi 130. cadde üzerindeki 4 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, iftar öncesinde R.A.ile emekli astsubay babası Nizamettin A.arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında R.A. önce babası Nizamettin A.yı sonra da kendisine engel olmak isteyen annesi Seher A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından karakola giden R.A. polise teslim oldu. Olayın geçtiği daireye gelen polis, çiftçin cansız bedeni ile karşılaştı. Çiftin cenazeleri otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

R.A.'nın bir süre önce eşinden ayrıldığı ve işsiz olduğu öğrenildi.