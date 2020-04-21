Isparta'da korona virüs tedbirlerine uymayan 437 kişiye 667 bin 352 lira idari para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da korona virüs tedbirlerine uymayan 437 kişiye 667 bin 352 lira idari para cezası - Son Dakika

Isparta'da korona virüs tedbirlerine uymayan 437 kişiye 667 bin 352 lira idari para cezası

6 saat önce

ISPARTA (İHA) Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, korona virüs tedbirlerine uymayan 437 kişiye toplam 667 bin 352 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Isparta'da korona virüs tedbirlerine uymayan 437 kişiye 667 bin 352 lira idari para cezası, System.String[]

ISPARTA (İHA) Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, korona virüs tedbirlerine uymayan 437 kişiye toplam 667 bin 352 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.


Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yeni tip korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. Tedbirler kapsamında sosyal hareketliliğin en aza indirilmesi gerektiğini belirten Vali Seymenoğlu, "Bu sebeple evde kalmak esas olup, bulaşın yoğun olabileceği kalabalık yerlerde bulunduğumuz durumlarda ise sosyal mesafe (en az 1.5 metre) kuralına uymamız gerekmektedir. Dışarıya çıkmak zorunda kaldığımızda ise maske kullanılması büyük önem arz etmektedir. Hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar hızlı ne kadar ciddi adapte olursak o kadar hızlı olumlu sonuç alırız. Bize ayrıcalık tanıyacak tek şey tedbirdir, kararlara tereddütsüz uymaktır. İnşallah bu mücadeleden de hep birlikte başarıyla çıkacağız" dedi.


175 kişiye toplam 551 bin 250 TL idari para cezası


İl Umumi Hıfzıssıhha kararlarına uymayanlara kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandığını ve 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanmak üzere adli işlem yapıldığını hatırlatan Vali Ömer Seymenoğlu, kentte Umumi Hıfzıssıhha Kanunu muhalefetten 175 kişiye toplam 551 bin 250 TL idari para cezası yazıldığını belirtti. Vali Seymenoğlu, tedbirlere uymayan 6 işyerinin kapatıldığını belirterek, Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 262 işlem gerçekleştirildiğini ve bunun sonucunda toplam 116 bin 102 TL idari para cezası uygulandığını, ayrıca TCK 195. madde gereğince 91 işlem yapıldığını bildirdi.


Yollarda 232 bin 332 kişi kontrol edildi


Yol kontrol noktalarında toplam 232 bin 332 kişinin kontrol edildiğini kaydeden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 6 bin 318 kişiye İzolasyon Formu tebliğ edildiğini açıkladı.


6 bin 297 seyahat izin belgesi düzenlendi


Vali Seymenoğlu, 29 Mart'tan itibaren şehirlerarası özel araç ve otobüs ile seyahat zorunluğu olan kişiler için 2 bin 847, 23 Mart'tan itibaren 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için 2 bin 514 ve 3 Nisan'dan itibaren de 20 yaş altı kişiler için 936 seyahat izin belgesi düzenlendiğini belirtti.


"13 bin 226 vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşıladık"


65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini ve bu vatandaşlar için vefa sosyal destek gruplarının oluşturulduğunu hatırlatan Vali Seymenoğlu, "Bu ekipler aracılığıyla şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan 13 bin 226 vatandaşımızın temel ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik" dedi.


"Destek alan hane sayısı 8 bin 107"


Vali Seymenoğlu, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında Isparta'da birinci fazda destek alan 8 bin 107 hane olduğunu belirterek, "10 vefat, 451 ikametinde bulunamayan, 135 PTT kartlarına yatırılan, 188 PTT sisteminde gözükmeyen olmak üzere toplam 784 kişiye yardım hanelerinde teslim edilememiştir" diye konuştu. - ISPARTA

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 05:27 Kaynak: İHA

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