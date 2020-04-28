Isparta'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Toplum sağlığının korunması amacıyla köyün 14 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedilen açıklamada, "Köye giriş çıkışlar bu süre boyunca izne tabidir. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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