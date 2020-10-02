Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurumlarının ve STK'ların yapacakları toplantıların ertelenmesi kararı alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede mevsimsel etkilerin göz önünde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlemesi planlanan genel kurulların ve etkinliklerin, 1 Aralık'a kadar ertelenmesi kararı alındığı kaydedildi.
Kurallara uymayanlara idari işlem yapılacağı vurgulanan açıklamada, suç teşkil eden davranışlara ilişkin de adli işlem başlatılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:33 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Isparta'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamu ve STK'ların toplantıları ertlendi - Son Dakika