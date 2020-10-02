Isparta'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamu ve STK'ların toplantıları ertlendi - Son Dakika

Kurallara uymayanlara idari işlem yapılacağı vurgulanan açıklamada, suç teşkil eden davranışlara ilişkin de adli işlem başlatılacağı bildirildi.

Açıklamada, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlemesi planlanan genel kurulların ve etkinliklerin, 1 Aralık 'a kadar ertelenmesi kararı alındığı kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede mevsimsel etkilerin göz önünde bulunduğu belirtildi.

Isparta 'da İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurumlarının ve STK'ların yapacakları toplantıların ertelenmesi kararı alındı.

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu