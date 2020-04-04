Isparta'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

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Isparta'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası kesildi
6 saat önce
Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası uygulandı.
Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası uygulandı.
Yedişehitler Mahallesi'nde ruhsatsız bir iş yerinde vatandaşların toplu halde bulunduğu ve Bahçelievler Mahallesi'nde bir kafeteryanın açık olduğu bilgisine ulaşan polis ve zabıta ekipleri, çalışma başlattı.
Ruhsatsız iş yerinin mühürlendiği denetimlerde İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davranmaktanc15 kişiye toplam 47 bin 250 lira ceza kesildi.
Kentte Kovid-19'la mücadelede kurallara uymayanlara yönelik cezai uygulamaların devam edeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:08 Kaynak: AA
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