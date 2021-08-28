Köy Yollarımızdaki Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika

Şehirde ne varsa köyde de o olacak parolasıyla çalışmalarını sürdüren Isparta Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler Gelendost Balcı köyü ve Sütçüler Gedik-Kırcazeytin- Çandır köyü yolunda sıcak asfalt, Aksu-Yenişarbademli arasındaki yolda ise bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Isparta Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılı faaliyetleri kapsamında merkez ve ilçe köy yollarında toplam 66 km sıcak asfalt, 37 km sathi kaplama asfalt olmak üzere toplam 103 km asfalt yapımı hedeflendi. Şu ana kadar ise 33, 5 km sıcak asfalt 25 km ise sathi kaplama asfalt olmak üzere toplam 58, 5 km'lik yolda çalışmalar tamamlanmış durumda.

Isparta Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri bu çalışmaların yanında yıpranmış yollarda da onarım çalışması yapıyor, bir yandan da yapımı tamamlanan yollarda da yol çizgisi çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılı içinde 250 km'lik yol çizgi çalışması yapılması hedeflenirken bugün itibariyle 100 km'lik kısım tamamlanmış durumda.

Yürütülen çalışmalar, köylerde yaşayan vatandaşların başta konforlu ve güvenli ulaşımlarını sağlamak bunun yanında ürettikleri ürünleri mevcut pazarlara daha kolay sevk etmeleri adına büyük önem taşımakta.