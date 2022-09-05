Isparta'da hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalandı

05.09.2022 18:00
Isparta'da hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalandı

Isparta'da köyün içme suyuna elektrik sağlayan güneş enerjisi sisteminin panelleri ile mermer ocağından bakır kablo çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Isparta'da köyün içme suyuna elektrik sağlayan güneş enerjisi sisteminin panelleri ile mermer ocağından bakır kablo çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde 28 Ağustos 2022 tarihinde M.Ö. isimli şahsa ait mermer ocağından yaklaşık 90 bin TL değerinde 175 metre uzunluğunda bakır kablo ve aynı ilçeye bağlı Çetince köyünde de 30 Ağustos 2022 tarihinde köyün içme suyuna elektrik enerjisi sağlayan ve köy muhtarlığına ait yaklaşık 100 bin TL değerindeki 20 adet güneş enerjisi paneli çalındı. Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından yapılan çalışmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların D.Y., A.Y. ve S.Ç. olduğu belirlendi. Şüpheliler sıkı takip sonucu çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen güneş enerjisi panelleri köy muhtarlığına teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Bağkonak, Isparta, Yalvaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalandı - Son Dakika
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