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Isparta'da "Kudüs Gecesi" etkinliği

6 saat önce

Isparta'da çeşitli sivil toplum örgütlerince "Kudüs Gecesi" etkinliği düzenlendi.

Isparta'da

Isparta'da çeşitli sivil toplum örgütlerince "Kudüs Gecesi" etkinliği düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) mehter takımı konser verdi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve eski Kudüs- Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistinliler olarak dört ismi hiç unutmadıklarını söyledi.

Bu dört ismin daima akıllarında ve gönüllerinde olduğunu belirten Sabri, "Selahaddin-i Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı'nın en büyük hakanlarından Sultan 2. Abdülhamid, sonuncu isim ise hem bizim hem ümmeti Muhammedin reisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan, kendisini temsil etmemektedir, Erdoğan kendisinden önceki üç isimi de temsil eder." dedi.

Programa katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sabri, şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayı biz Filistin halkı olarak tarihi bir konuşma olarak kabul ediyoruz ve onu bu konuşmasıyla yad ediyoruz. Erdoğan'ın bütün devletlerin muhalefetine rağmen Kuzey Suriye'de başlattığı hürriyet yolunda Barış Pınarı Harekatı'nın, Kudüs'ün de hürriyete kavuşmasıyla sonuçlanacağına inanıyoruz. Sizden Kudüs halkı adına ve Kudüs'teki Müslümanlarımız adına bir istirhamım var. Allah aşkına bizi yalnız bırakmayın. Bizi ziyaret etmekten bir an bile geri durmayın. Çünkü sizin her ziyaretiniz bizim için moral desteği olacaktır." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Grup Yürüyüş tarafından verilen konserin ardından sona erdi.

Etkinliğe, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün ve vatandaşlar katıldı.

Isparta, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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