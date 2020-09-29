Son dakika haberleri: Kudüs Platformu üyelerinden Azerbaycan ordusuna gönüllü askerlik başvurusu - Son Dakika

Isparta'da Kudüs Platformu üyesi 50 kişi, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrası Azerbaycan Başkonsolosluğu'na orduya katılmak amacıyla yazdıkları dilekçeyi gönderdi.

Platform Sözcüsü Evren Durmuş, platform binasında gazetecilere, yaklaşık 50 kişinin, gönüllü askerlik başvurusunda bulunacağını söyledi.

İki devlet tek millet anlayışıyla gençler olarak toplandıklarını belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Gönüllü askerlik dilekçesini Ankara'daki Azerbaycan Başkonsolosluğuna gönderiyoruz. Herkes bilsinki bu sadece dilekçeden ibaret bir hareket değil, canı gönülden yapılan bir harekettir. Eminimki, bu sesimiz sadece Isparta'dan değil, Türkiye'nin 81 ilinden duyulacaktır. Türkiye, Başkomutanımız Recep Tayip Erdoğan önderliğinde 7 düvelle savaşacak güce sahiptir. Tüm dünya bilsinki, bu uyanışını, bu yükselişini kimse engellemeyecektir. Allah bu millete, bu devlete zeval vermesin. Gönlümüz, dualarımız Azerbaycanlı kardeşlerimizledir. İki devlet bir millet var olsun inşallah."