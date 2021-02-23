Isparta'da kumar oynanan işyerleri ve belgesiz alkol sunumu yapan derneğe baskın - Son Dakika

Isparta'da kumar oynarken yakalanan 18 kişi ve yetki belgesiz alkol sunumu yapılan bir dernek binasındaki 9 kişiye toplam 104 bin 626 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta Pirimehmet Mahallesi ile Yedişehitler Mahallesi'nde bulunan adreslerde kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarları üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, içeride toplam 18 şahsın olduğu, masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış bin 582 adet iskambil kağıdı ve çok sayıda yazboz kağıdı bulunduğu, söz konusu yerlerin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık iş yerleri olduğu tespit edildi.

Aynı gün Kutlubey Mahallesi'nde bulunan bir dernek binasında ihbar üzerine arama yapan ekipler, içeride toplam 9 şahsın bulunduğu ve derneğin yetki belgesiz alkol sunumu yaptığı tespit etti.

İş yerleri işletmecilerine 'Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem başlatılırken, adreslerde bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 104 bin 626 TL para cezası uygulandı. Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yerler ise mühürlenerek, kapatıldı. - ISPARTA