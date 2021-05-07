Isparta'da kumar oynayan 15 kişiye 59 bin 274 TL para cezası - Son Dakika

Isparta'da polisin bir adrese düzenlediği baskında kumar oynayan ve pandemi kurallarını ihlal eden 15 kişiye 59 bin 274 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Mayıs günü Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan bir adrese kumar baskını düzenledi. Baskın sırasında 15 kişinin bulunduğu adreste yapılan aramada 180 adet iskambil kağıdı, 2 adet yazboz kağıdı ele geçirildi. İlgili adresin de ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık yer haline getirildiğinin belirlendi.

İkamet sahibi hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 59 bin 274 TL para cezası uygulandı.

Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen iş yeri de mühürlenerek kapatıldı. - ISPARTA