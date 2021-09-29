Isparta'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Isparta'da bir dernekte kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye, toplam 5 bin 344 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kutlubey Mahallesi'ndeki bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadığı gerekçesiyle 4 kişiye toplam 5 bin 344 lira ceza uyguladı.

Ekipler, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 800 lira ve çok sayıda kumar kağıdına da el koydu.