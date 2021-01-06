Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 97 bin 356 lira ceza - Son Dakika

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye, 97 bin 356 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 22 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 97 bin 356 lira ceza verildi.

İşletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.