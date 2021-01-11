Son dakika haberleri: Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 115 bin 300 lira ceza

Son dakika haberlerine göre Isparta'da iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 115 bin 300 lira ceza uygulandı.

Isparta'da iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 115 bin 300 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirimehmet Mahallesi'ndeki adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde 26 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Bu kişilere kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 115 bin 300 lira ceza kesildi. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 26 kişiye 115 bin 300 lira ceza - Son Dakika

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