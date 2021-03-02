Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası yazıldı - Son Dakika

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 31 bin 880 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirimehmet Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen işyerinde, 8 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 31 bin 880 lira ceza verildi.

İşletme sahibi hakkında ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.