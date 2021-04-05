Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 34 bin 552 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ve salgın kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde, 19 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 34 bin 552 lira ceza kesildi.

İşletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Öte yandan operasyonda, hırsızlık suçundan 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. ile S.K. yakalandı.