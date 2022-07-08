Isparta'da Kurban Bayramı öncesi 400 yıllık gelenek sürdürüldü - Son Dakika
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Isparta'da Kurban Bayramı öncesi 400 yıllık gelenek sürdürüldü

08.07.2022 16:40
Isparta'da Kurban Bayramı öncesi 400 yıllık gelenek sürdürüldü

Isparta'da bir ay önce satılan ve çobanlar tarafından dağlarda bakılan küçükbaş hayvanlar, şölen eşliğinde sahiplerine teslim edildi.

Isparta'da bir ay önce satılan ve çobanlar tarafından dağlarda bakılan küçükbaş hayvanlar, şölen eşliğinde sahiplerine teslim edildi.

Kentte 400 yıllık gelenek olarak sürdürülen "Kurban İndirme" etkinliği, Gökçay Mesireliği alanında yapıldı. Alanda Yörük Çadırı ile çocuklar için balon park kuruldu, müzik dinletisi eşliğinde katılımcılara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şenlikte yaptığı konuşmada, göreve geldiğinde Isparta'ya özgü geleneği yeniden canlandırdıklarını söyledi.

Geçmişe sahip çıktıklarını dile getiren Başdeğirmen, "Mahalle sakinlerimiz satın aldıkları kurbanlıkları bir ay öncesinde çobanlara belli bir ücret karşılığı teslim ediyorlar, çobanlar kurbanlıkları bakıyor ve arife günü de kurbanlıklar sahiplerine teslim ediliyor. Bugün de bu geleneğimizi yeniden yaşatıyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Hasan Hüseyin Uçmak da etkinlik ile Kurban Bayramı coşkusunun arife gününden başladığını belirtti.

Etkinlik, kurbanların Gökçay'dan Keçeci Mahallesi'ne indirilmesi ve duayla sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta'da Kurban Bayramı öncesi 400 yıllık gelenek sürdürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Kurban Bayramı öncesi 400 yıllık gelenek sürdürüldü - Son Dakika
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