Isparta'da kurdun ambulansın önünde koşması kameraya yansıdı - Son Dakika

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde ambulansın önünde bir süre koşan kurt, sağlık ekibince görüntülendi.

Şarkikaraağaç Doktor Saadettin Bilgiç Devlet Hastanesinde görevli 112 Acil Servis ekibi, Yalvaç ilçesi Dedeçam köyünden gelen ihbar üzerine bölgeye hareket etti.

Karla kaplı Şarkikaraağaç-Dedeçam yolunda ilerleyen ambulansın önüne çıkan bir kurt koşmaya başladı.

Ekibin defalarca korna çalmasına rağmen kurt, ambulansın önünde bir süre koşmaya devam etti.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.