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Isparta'da kurdun ambulansın önünde koşması kameraya yansıdı - Son Dakika

Isparta'da kurdun ambulansın önünde koşması kameraya yansıdı

04.02.2022 10:21
Isparta'da kurdun ambulansın önünde koşması kameraya yansıdı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde ambulansın önünde bir süre koşan kurt, sağlık ekibince görüntülendi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde ambulansın önünde bir süre koşan kurt, sağlık ekibince görüntülendi.

Şarkikaraağaç Doktor Saadettin Bilgiç Devlet Hastanesinde görevli 112 Acil Servis ekibi, Yalvaç ilçesi Dedeçam köyünden gelen ihbar üzerine bölgeye hareket etti.

Karla kaplı Şarkikaraağaç-Dedeçam yolunda ilerleyen ambulansın önüne çıkan bir kurt koşmaya başladı.

Ekibin defalarca korna çalmasına rağmen kurt, ambulansın önünde bir süre koşmaya devam etti.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Şarkikaraağaç, Isparta, Dedeçam, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da kurdun ambulansın önünde koşması kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da kurdun ambulansın önünde koşması kameraya yansıdı - Son Dakika
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