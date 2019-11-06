Isparta'da kurtların saldırdığı 20 küçükbaş hayvan telef oldu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, kurtların saldırısına uğrayan 20 koyun telef oldu.



Olay, Keçiborlu ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde hayvancılıkla uğraşan Remzi Erkaya'nın sürüsüne geçtiğimiz hafta gece geç saatlerde kurtlar saldırdı. Talihsiz olayda 20 koyun telef olurken, üretici Remzi Erkaya bu konuda yetkililerden destek istedi.



Diğer yandan, Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman Yaşar Köroğlu yaptığı açıklamada ise, "Bu görüntülere daha ne kadar sabır göstereceğiz, nerede hayvan hakları savunucuları. Neredeyse her gün bu tür haberleri alıyoruz. Sayın Bakanım, ne olur bu konuda biz yetiştiricilerimize yol gösterin, yardımcı olun. Yetiştiricilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ISPARTA