Isparta'da kurusıkı silahla market soyan zanlı İzmir'de yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da kurusıkı silahla market soyan zanlı İzmir'de yakalandı - Son Dakika

Isparta'da kurusıkı silahla market soyan zanlı İzmir'de yakalandı

6 saat önce

Isparta'da bir marketten 400 lira alan silahlı soyguncu İzmir'de yakalandı.

Isparta'da kurusıkı silahla market soyan zanlı İzmir'de yakalandı, System.String[]

Isparta'da bir marketten 400 lira alan silahlı soyguncu İzmir'de yakalandı. Zanlının, emniyetteki gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.


Olay, 7 Ocak saat 21.00 sıralarında Isparta Pirimehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, markete girdikten sonra kasiyere yönelen şahıs, elindeki silahı doğrultarak kasadaki paraları kendisine vermesini istedi. Kasiyerden yaklaşık 400 TL parayı alan şahıs, daha sonra kaçarak uzaklaştı. Çalışanlarının olayı haber vermesiyle birlikte söz konusu yere çok sayıda polis ekibi sevk edilerek, bölge ablukaya alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Polis ekipleri, zanlının M.F.E. olduğunu tespit etti. Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda M.F.E. İzmir'de, olayda kullandığı tespit edilen 9 milimetre çapındaki silah ve silaha ait 9 adet kurusıkı tabanca fişeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlının, emniyetteki gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - ISPARTA

Isparta, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:35 Kaynak: İHA
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