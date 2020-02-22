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Isparta'da KYK Turnuvaları sona erdi
10 dakika önce
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler arasında düzenlenen Voleybol müsabakaları sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler arasında düzenlenen Voleybol müsabakaları sona erdi. SDÜ Batı Yerleşkesi Spor Salonunda gerçekleştirilen final müsabakalarının sonunda Murat Hüdavendigar Yurdu birinci, Isparta Yurdu ikinci, Atabey Yurdu üçüncü oldu.
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