Isparta'da KYK Turnuvaları sona erdi - Son Dakika
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Isparta'da KYK Turnuvaları sona erdi

10 dakika önce

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler arasında düzenlenen Voleybol müsabakaları sona erdi.

Isparta'da KYK Turnuvaları sona erdi, System.String[]

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler arasında düzenlenen Voleybol müsabakaları sona erdi. SDÜ Batı Yerleşkesi Spor Salonunda gerçekleştirilen final müsabakalarının sonunda Murat Hüdavendigar Yurdu birinci, Isparta Yurdu ikinci, Atabey Yurdu üçüncü oldu.


Dereceye giren takımlarımıza madalya ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi. Şampiyon takım Isparta'yı Bölge müsabakalarında temsil edecek. - ISPARTA

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:24 Kaynak: İHA
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