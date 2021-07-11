Üye Girişi
Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi - Son Dakika

Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi

11.07.2021 16:41
Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi, System.String[]

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde düzenlenen 'Lavanta Günleri' törenle başladı.

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde düzenlenen 'Lavanta Günleri' törenle başladı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, pandemi nedeniyle geçen yıl 100- 150 bin civarında ziyaretçinin geldiği bölgede bu yılki ziyaretçi hedefinin 1 milyon olduğunu söyledi.

Keçiborlu'ya bağlı Kuyucak köyünde düzenlenen açılış törenine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lavanta bitkisiyle ilgili sunum yapılmasının ardından başlayan etkinlik, mehteran takımının gösterileri, halk oyunları gösterileri, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen çeşitli sportif faaliyetlerle ilgili gösteriler ve mor-beyaz balonların gökyüzüne salınmasıyla devam etti.

'LAVANTA VE GÜL BAHÇELERİNİ GÖRMEK İSTEYEN HERKESİ BEKLİYORUZ'Vali Ömer Seymenoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son yıllarda görsel ve kırsal turizmde önemli adımlar atıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Ülkemizde 1 Temmuz itibarıyla kontrollü bir şekilde normalleşme dönemine geçilmesiyle turizmde de hareketlilikler başladı. Maske, mesafe ve hijyen koşullarına azami ölçüde dikkat ederek Kuyucak köyümüzde de turizm sezonunu açmış bulunuyoruz. Kırsal bölgelerde görsel turizm amacıyla ülkemizin birçok bölgesinde lavanta dikimleri yapıldı. Biz gül ve lavanta bahçelerini doğal ortamlarında görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Isparta'mıza bekliyoruz. Özellikle lavantada Keçiborlu ilçemize bağlı Kuyucak köyümüzü görmeden vatandaşlarımızın 'lavanta bahçesi gördük' dememesi lazım. Çünkü 80-90 yıldır görsel turizmden önce de bu bölgede ekimi ve hasadı yapılmaktaydı. Bizde lavanta asıl yağı için üretilen bir tarım bitkisi. Ancak son 5-6 yıldır bu güzel mor bahçeleri de turizme kazandırmak için gayret sarf ediyoruz. Isparta genelinde 1400-1500 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde, yine Keçiborlu'ya bağlı Kavak köyünde Söğüt Dağı'nda 1500-1600 metrede gül ve lavanta bahçelerini görmek mümkün. Keza Eğirdir ilçemizin Sorkuncak köyünde, Eğirdir Gölü'ne nazır 90 bin metrekarelik yeni bir lavanta bahçesi oluşturmaktayız. Bunu şunun için yapıyoruz; bu kalabalıkları şehrimizin muhtelif ilçelerine, köylerine dağıtmak istiyoruz. Çünkü dışarıdan gelen insanlarımız gezerek, görerek, eğlenerek harcama yapıyor ve kırsal yaşayan insanımızın tarımsal üretimi yanında turizm geliri de sağlayarak ev ekonomisine bir katkı sağlıyor."HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİVali Seymenoğlu, pandemi nedeniyle geçen yıl 100- 150 bin dolayında ziyaretçiyle sınırlı kalan lavanta bahçelerinin bu yıl normalleşme ile 1 milyon rekoruna ulaşacağını ümit ettiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen yıl bu köyümüze 100- 150 bin misafir gelmişti ama geçen yıllarda 1 milyon sayısını yakalamıştık. Ümit ediyorum ki bu yıl da bu sayıya özellikle Kuyucak köyümüzde ulaşmış olacağız. Sezona başladığımız şu son 1 haftadır 25 bin dolayında aracın köyümüze giriş yaptığını tespit ettik. Bu da demek oluyor ki 100 bin ziyaretçi anlamına geliyor. Sezon sonuna kadar bu sayı 1 milyona çıkacaktır. Bu da yöre insanımıza önemli bir katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan ziyarete gelen misafirlerimiz doğal ortamda bu mor bahçelerde stres atıyor, güzel fotoğraflar çekiyor, gelecek nesillere güzel fotoğraflarla bir hatıra bırakmış oluyor. Güvenliğimiz ve sağlık tedbirlerimiz şu anda en üst düzeyde alınmış durumdadır. Bütün halkımızı özellikle pandemi nedeniyle eve kapanarak bunalmış olan vatandaşlarımızı streslerini atmak üzere Kuyucak köyümüze davet ediyor ve hepsine hoş geldiniz diyorum."KORTEJ DÜZENLENDİ

Lavanta bahçesinde düzenlenen açılış etkinliği, mehteran takımı ve atlı süvariler eşliğinde düzenlenen kortejin köy meydanında bulunan Kadın Girişimciler Kooperatifi'ne yürümesiyle sona erdi. Etkinlikler kapsamında salı günü saat 15.00-17.00 arasında Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan lavanta konulu sunum yapılacak. 14 Temmuz Çarşamba günü ise saat 15.30'da lavanta bahçesinde düzenlenecek Uçurtma Şenliği ile etkinlikler tamamlanacak.


Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi
Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi
Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi
Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi
Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi
Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi
Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi
Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi
Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi
Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi
Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi
Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi

Keçiborlu, 1 Temmuz, Isparta, Lavanta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi 16:27 Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor 15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış 15:06 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı 14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı 14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı 14:08 Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor 13:34 Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor

Son Dakika Haberleri
16:11 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için "çürümüş zihniyetli" diyen Bakan Varank'a Naci Görür'den yanıt: Objektif olan her insan görür         
16:30
Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti         
16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak         
15:56
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB'ye "sivrisinek" tepkisi: İşinizi ciddiye alın         
15:24
Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı         
15:03
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti         
14:45
Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti         
14:14
Taziye ziyaretine giden HDP'li eski vekilin aracı kaza yaptı! 7 kişi hastaneye kaldırıldı Taziye ziyaretine giden HDP'li eski vekilin aracı kaza yaptı! 7 kişi hastaneye kaldırıldı         
14:01
Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti         
13:22
Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı         
11:32
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar         
10:08
15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı 15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
09:59
Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu         
09:45
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 17:03:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da 'Lavanta Günleri' başladı; hedef 1 milyon ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement