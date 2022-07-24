Isparta'da "lavanta kokulu köy"de hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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Isparta'da "lavanta kokulu köy"de hafta sonu yoğunluğu

24.07.2022 20:06
Isparta'da "lavanta kokulu köy"de hafta sonu yoğunluğu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki "lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak köyündeki lavanta bahçeleri, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki "lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak köyündeki lavanta bahçeleri, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'de lavanta üretiminde lider konumdaki Isparta'nın mor tarlaları, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçiler, mor renkli bahçelerde lavanta kokuları arasında fotoğraf çekiyor.

Lavantadan üretilen, dondurma, gazoz ve kozmetik gibi ürünleri satın alma imkanı bulan ziyaretçiler, keyifli zaman geçiriyor.

Lavanta bahçesine ziyarete gelen Elif Altunkaya, AA muhabirine, her yıl lavanta bahçelerini ziyaret etmenin kendileri için bir gelenek olduğunu söyledi.

Misafirlerini "lavanta kokulu köy"e getirdiklerini belirten Altunkaya, "Her geldiğimizde aynı keyfi yaşıyoruz. Köyüyle, doğasıyla, kokusuyla çok güzel yer. Herkesin gelmesini öneriyorum." diye konuştu.

Mor bahçeler, eylüle kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

Keçiborlu, Türkiye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da 'lavanta kokulu köy'de hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da "lavanta kokulu köy"de hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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