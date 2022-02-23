Isparta'da lise öğrencileri atık yağdan sabun üretti - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da lise öğrencileri atık yağdan sabun üretti

23.02.2022 18:46
Isparta'da lise öğrencileri atık yağdan sabun üretti

Isparta'da liseli öğrencileri, atık yağdan sabun üretti.

Isparta'da liseli öğrencileri, atık yağdan sabun üretti.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği fuarın açılışı gerçekleştirildi.

8 araştırma, 8 tasarım, 9 inceleme projesinin yer aldığı fuarda atık yağdan sabun üretimi gibi dikkati çekici projeler yer alıyor.

Bilim Fuarı Proje Yürütücüsü Şerife Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarda 25 proje olduğunu söyledi.

Fuarda, 106 öğrencinin görev yaptığını anlatan Alan, "Öğrencilerin yaptıkları en önemli projelerin başında atık yağlardan sabun üretimi oldu. Çevreye zararı oldukça büyük olan atık yağlar lise öğrencilerinin geliştirdiği proje sayesinde kullanılabilir hale geliyor." diye konuştu.

10. Sınıf öğrencisi Melike Şevval Demirgubuz ise evlerdeki genellikle atık yağlar çöpe ya da lavabo giderlerine döküldüğünü belirterek, "Atık yağları çöplere döktüğümüz taktirde ise doğaya karışıyor, yaptığımız deneyde ise bitkilerin solduğunu öldüğünü gördük. Bunun üzerine atık yağları dönüştürerek sabun elde etmeye karar verdik. Konstik ve asit yağları karıştırarak sabunları elde ettik." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası sona erdi Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası sona erdi Samsat ÇPAL öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi Samsat ÇPAL öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi

Tenzile Erdoğan, Anadolu Lisesi, Araştırma, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da lise öğrencileri atık yağdan sabun üretti - Son Dakika


Son Dakika
18:23 Ali Babacan, Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması gerekiyor
18:15 Son Dakika: Türkiye, Yunan Sahil Güvenliği'nin bir Türk vatandaşını yaraladığı olay hakkında Yunanistan'a protesto notası verdi
18:13 Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Yapılan sözleşme süresi herkesi şaşırttı
17:58 Son Dakika: Bilim Kurulu'nun önemli toplantısı 1 Mart'a ertelendi!
17:45 Emniyet müdür yardımcısını şehit etmişti! O polise ağırlaştırılmış müebbet
17:44 Ali Koç'un uyarılarını dikkate almadı! Mesut Özil'den yeni ticari girişim
17:28 Taylandlı adam, kulübesinde şişme bebekle birlikte olurken yaşamını yitirdi!
17:24 Üzücü haberi Ertem Şener verdi: Halit Kıvanç artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta
17:15 Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı
17:06 Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 18:52:23. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da lise öğrencileri atık yağdan sabun üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement