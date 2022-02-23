Isparta'da lise öğrencileri atık yağdan sabun üretti - Son Dakika

Isparta'da liseli öğrencileri, atık yağdan sabun üretti.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilendiği fuarın açılışı gerçekleştirildi.

8 araştırma, 8 tasarım, 9 inceleme projesinin yer aldığı fuarda atık yağdan sabun üretimi gibi dikkati çekici projeler yer alıyor.

Bilim Fuarı Proje Yürütücüsü Şerife Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarda 25 proje olduğunu söyledi.

Fuarda, 106 öğrencinin görev yaptığını anlatan Alan, "Öğrencilerin yaptıkları en önemli projelerin başında atık yağlardan sabun üretimi oldu. Çevreye zararı oldukça büyük olan atık yağlar lise öğrencilerinin geliştirdiği proje sayesinde kullanılabilir hale geliyor." diye konuştu.

10. Sınıf öğrencisi Melike Şevval Demirgubuz ise evlerdeki genellikle atık yağlar çöpe ya da lavabo giderlerine döküldüğünü belirterek, "Atık yağları çöplere döktüğümüz taktirde ise doğaya karışıyor, yaptığımız deneyde ise bitkilerin solduğunu öldüğünü gördük. Bunun üzerine atık yağları dönüştürerek sabun elde etmeye karar verdik. Konstik ve asit yağları karıştırarak sabunları elde ettik." ifadelerini kullandı.