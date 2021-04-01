Isparta'da lise öğrencilerine modern kütüphane - Son Dakika

Isparta'da lise öğrencilerine modern kütüphane

01.04.2021 15:08

Isparta'da lise öğrencilerine modern kütüphane -Duvarları rengarenk boyayıp, kütüphaneyi modernleştirdiler Isparta'da İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kütüphanesi rengarenk hale getirerek, modernleştirildi.

Isparta'da lise öğrencilerine modern kütüphane

-Duvarları rengarenk boyayıp, kütüphaneyi modernleştirdiler

ISPARTA - Isparta'da İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kütüphanesi rengarenk hale getirerek, modernleştirildi. 'Z Kütüphane' ismi verilen kütüphanede öğrenciler hem ders çalışıp, kitap okuyor hem de zeka oyunları oynuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygulanan 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul' projesi kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki kütüphaneler yenileniyor. Bu kapsamda Isparta'da bulunan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle farklı bir konsept geliştirdi. Okulda öğrencilerin kütüphaneye olan ilgilerini arttırabilmek adına duvarlar rengarenk boyandı, renkli masalar tercih edildi. Kitaplarının yanı sıra zeka oyunlarına da yer verilen kütüphanenin adına da 'Z Kütüphane' ismi verildi. Öğrenciler okuldaki boş zamanlarında kütüphaneye gelerek ders çalışıp kitap okurken aynı zamanda zeka oyunlarını da oynayabiliyor.

"Kitap yardımı kampanyası başlatıldı"

İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Faruk Küçüktepe, kütüphane haftası kapsamında okulda bir modern kütüphane oluşturmak istediklerini bunu da diğer kütüphanelerden farklı yaptıklarını söyledi. Küçüktepe, "Z kütüphane adı altında bir kütüphane oluşturmaya çalıştık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de kütüphanemize destek verdi. Aynı zamanda Modern Evler Mahallesi muhtarlığı ile kütüphanemize kitap yardımı konusunda bir kampanya başlattık" dedi.

"Zemini gözü az yoran renge boyadık"

Z kütüphanenin yeni nesil kütüphaneyi temsil ettiğini belirten Küçüktepe, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul projesi altında Isparta'da 4 okulda bu kütüphaneler oluşturuldu. Kütüphanedeki kitaplıklara 'word kitaplık', 'satürn kitaplık' gibi isimler verdik. S masalarımız var. Bu da öğrencilere değişik geliyor. Öğrencilerimiz dikkatini çekmek ve daha çok okumaya teşvik etmek istiyoruz. Pandemi sürecinde her masaya en fazla 2 kişi oturtuyoruz. Yeni nesil öğrenciler mekanları rengarenk istiyor. Zemini bile farklı renk yaptık. Araştırdık, gözü az yoran fıstık yeşili renkmiş. Biz de zemini bu renkle kapladık" diye konuştu

"Kütüphanede zeka oyunları da yer alıyor"

Okul Müdürü Erdal Yıldırım da Z kütüphanenin zenginleştirilmiş kütüphane anlamına geldiğini söyledi. Yıldırım, "Burada sadece kitap yok zeka oyunları da yer alıyor. Bakanlığımız ve il milli eğitim müdürlüğümüz aracılığıyla okulumuza modern bir kütüphane kazandırdık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Isparta'da lise öğrencilerine modern kütüphane
Isparta'da lise öğrencilerine modern kütüphane
Isparta'da lise öğrencilerine modern kütüphane
Isparta'da lise öğrencilerine modern kütüphane

Anadolu Lisesi, Z Kütüphane, Isparta, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da lise öğrencilerine modern kütüphane - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası         
15:49
Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı         
15:32
İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı İş merkezindeki ölümün altından cinayet çıktı! Zanlı çeyiz sandığında yakalandı         
15:00
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı         
14:42
İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar         
14:19
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" çağrısına Meral Akşener'den sert tepki: Çok yorgun, evinde dinlensin         
13:51
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı         
11:17
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor         
11:12
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak         
10:29
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 16:10:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da lise öğrencilerine modern kütüphane - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei