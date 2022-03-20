Lozan Mübadilleri Derneği üyeleri koro ile kaynaşıyor - Son Dakika
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Lozan Mübadilleri Derneği üyeleri koro ile kaynaşıyor

20.03.2022 13:38

Isparta'da Lozan Mübadilleri Derneği üyeleri, iş yaşamlarındaki stresi haftada iki kez Türk Sanat Müziği ile atıp eski günleri yad ediyor.

Isparta'da Lozan Mübadilleri Derneği üyeleri, iş yaşamlarındaki stresi haftada iki kez Türk Sanat Müziği ile atıp eski günleri yad ediyor.

Emre Mahallesi'ndeki dernek binasında buluşan sanatseverler, kurdukları koroda, iz bırakan şarkıları seslendirerek moral buluyor.

Yediden yetmişe her yaştan sanatseverin bir araya geldiği etkinlikte, koroyu dinlemeye gelen vatandaşlar ve dernek üyeleri unutulmaz anlar yaşıyor.

Yaklaşık 15 emektar müzisyenin olduğu koroda, toplam 50 kişi yer alıyor.

Isparta Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Ceyhun Gökgöz, AA muhabirine, derneğe mübadil çocukları ve torunlarının kayıtlı olduğunu söyledi.

"Dernek olarak ücretsiz Türk Sanat Müziği konserleri veriyoruz"

Derneğin amacının kültür ve sanat değerlerini korumak olduğunu belirten Gökgöz, şunları söyledi:

"Kaynaşmayı sağlamak için Türk Sanat Müziği korosunu kurduk. Pazartesi ve perşembe günleri müzik çalışmalarını yürütmekteyiz. Dernek olarak ücretsiz Türk Sanat Müziği konserleri veriyoruz. Her yıl göçmen böreği günümüz var. Derneğimizin kuruluş yıl dönümünde de kaynaşma adı altında yemek düzenliyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi artırma çabası içerisindeyiz."

Türk Sanat Müziği Koro Şefi Tevfik Gözener ise koronun yaklaşık 12 yıl önce dernek bünyesinde kurulduğunu dile getirdi.

Koroda değişik meslek gruplarından kişilerin bulunduğunu ifade eden Gözener, "Esnaf, memur ve mahallelimizin sakinlerinden oluşan birçok üyemiz buraya gelip haftanın iki günü bizlerle beraber meşk etmektedirler. Bunun neticesinde mahallemizde bir birlik havası oluşmaktadır. Bu çalışmalarımızın neticesinde de senede birkaç kez konserler veriyoruz. Haziranın ilk haftasında geleneksel börek günlerimiz oluyor. Geçen yıllarda Selanik'i ziyaret ettik." diye konuştu.

"Arkadaşlarımızla birlikte tam anlamıyla burada rahatlıyoruz"

Dernek üyesi Nuray Güleryüz de iş hayatındaki stresi müzikle attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Arkadaşlarla birlikte meşk ediyoruz. İstediğimiz şarkıları söylüyoruz. Hocamız serbest çalışmalar yapıyor. Arkadaşlarımızla birlikte tam anlamıyla burada rahatlıyoruz. 10 yıldır geliyorum ben buraya, mübadele arkadaşlarımla tanıştığım için çok mutluyum. Eskiler günleri anıyoruz. İlçelerde konserler veriyoruz."

Dernek üyesi Sedat Özşeker ise müzik sayesinde çok güzel dostluklar edindiğini dile getirdi.

Lozan Mübadilleri Derneği üyeleri koro ile kaynaşıyor
Lozan Mübadilleri Derneği üyeleri koro ile kaynaşıyor
Lozan Mübadilleri Derneği üyeleri koro ile kaynaşıyor

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lozan Mübadilleri Derneği üyeleri koro ile kaynaşıyor - Son Dakika


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