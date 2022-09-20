Güvenlik kamerası görüntülerinde, yerde cüzdan olduğunu fark eden bir kadının, cüzdanı önce ayağıyla kolonun arkasına sürüklediği, ardından açarak kontrol ettiği cüzdanı cebine koyarak uzaklaştığı tespit edildi.

2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırgan aynı gece bir cinayet daha işlemiş

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Isparta'da markette düşürülen cüzdanı alan kişi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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