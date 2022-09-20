Isparta'da markette düşürülen cüzdanı alan kişi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Isparta'da markette düşürülen cüzdanı alan kişi güvenlik kamerasına yansıdı

20.09.2022 15:44

Isparta'da markette düşürülen cüzdanı alan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Isparta'da markette düşürülen cüzdanı alan kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fatih Mahallesi'nde zincir markete bebeğiyle giden Figen Sonkaya, alışveriş yaptığı sırada çocuk arabasındaki bebeği cüzdanı düşürdü. Kasaya gittiğinde cüzdanının olmadığını fark eden Sonkaya, yetkililerden yardım istedi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yerde cüzdan olduğunu fark eden bir kadının, cüzdanı önce ayağıyla kolonun arkasına sürüklediği, ardından açarak kontrol ettiği cüzdanı cebine koyarak uzaklaştığı tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta'da markette düşürülen cüzdanı alan kişi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da markette düşürülen cüzdanı alan kişi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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