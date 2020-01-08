Isparta'da markette silahlı soygun - Son Dakika
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Isparta'da markette silahlı soygun

7 saat önce

ISPARTA'da bir zincir marketin şubesine giren soyguncu, kasiyeri silahla tehdit edip, bir miktar parayı alarak kaçtı.

Isparta'da markette silahlı soygun, System.String[]

ISPARTA'da bir zincir marketin şubesine giren soyguncu, kasiyeri silahla tehdit edip, bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1712 Sokak'taki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Markete giren şüpheli, elindeki silahı kasiyere doğrultarak paraları vermesini istedi. Bir miktar para alan şüpheli, marketten çıkarak uzaklaştı. Çalışanların ihbarı üzerine markete polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:13 Kaynak: DHA
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