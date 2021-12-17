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Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu - Son Dakika

Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu

17.12.2021 15:56

Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonuISPARTA Isparta'da polis tarafından bir evde yapılan operasyonda 450 litre kaçak alkol ele geçirilirken kaçak alkol imalatı ve fuhuş suçlarından 2 kişi de tutuklandı.

Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu

ISPARTA Isparta'da polis tarafından bir evde yapılan operasyonda 450 litre kaçak alkol ele geçirilirken kaçak alkol imalatı ve fuhuş suçlarından 2 kişi de tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis tarafından kaçak alkol imalatı yapan ve aynı zamanda fuhuşa aracılık eden ve fuhuş yaptıran bir grup tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri gruba ait meskende yaptığı arama ve incelemeler doğrultusunda 450 litre merdiven altı diye tabir edilen sağlığa zararlı kaçak alkol ele geçirirken aynı zamanda fuhuş yaptırdığı ve yaptığı anlaşılan bu 2 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken kaçak alkole polis tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu
Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu
Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu
Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu

Isparta, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da merdivenaltı kaçak alkol operasyonu - Son Dakika


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