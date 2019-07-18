Son Dakika Haberleri: Isparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
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Isparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü

4 saat önce

Isparta'da mermer ocağında kaya parçası ile iş makinesi arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

Isparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü, System.String[]
Isparta'da mermer ocağında kaya parçası ile iş makinesi arasında kalan işçi hayatını kaybetti.
Senirkent ilçesindeki mermer ocağında çalışan Lokman Kahya (32), mermer kesimi sırasında iş makinesi ile kaya parçası arasında sıkıştı.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Kahya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kahya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Senirkent, Isparta, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:18 Kaynak: AA
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