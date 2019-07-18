Isparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
4 saat önce
Isparta'da mermer ocağında kaya parçası ile iş makinesi arasında kalan işçi hayatını kaybetti.
Isparta Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:18 Kaynak: AA
'da mermer ocağında kaya parçası ile iş makinesi arasında kalan işçi hayatını kaybetti. Senirkent
ilçesindeki mermer ocağında çalışan Lokman Kahya (32), mermer kesimi sırasında iş makinesi ile kaya parçası arasında sıkıştı.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekibi, Kahya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kahya'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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