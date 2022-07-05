Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri hayata hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri hayata hazırlanıyor

05.07.2022 14:22

Isparta Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) eğitim gören birçok öğrenci teorik ve uygulamalı eğitim modeliyle meslek sahibi oluyor.

Isparta Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) eğitim gören birçok öğrenci teorik ve uygulamalı eğitim modeliyle meslek sahibi oluyor.

Kentte istihdamın artırılmasında önemli çalışmalar yürüten Isparta MESEM, otomobil tamirciliğinden kuaförlüğe 71 farklı dalda 1487 öğrenciyi hayata hazırlıyor.

Haftada bir gün seçtikleri meslek dalında teorik eğitim alan öğrenciler, 4 gün uygulama yapıyor.

Uygulamalı eğitim modeliyle çalıştıkları iş yerlerinde hem meslek öğrenip hem de kendi paralarını kazanan öğrenciler, bu sayede eğitim masraflarını da karşılıyor.

Isparta MESEM Müdürü Mehmet Erçelik, gazetecilere, eğitim gören 10,11 ve 12. sınıf öğrencilerinin belirlenen iş yerlerinde çalışarak tecrübe kazandıklarını söyledi.

Çırak çalıştıran iş yerlerine devletin destek verdiğini belirten Erçelik, 1487 öğrencinin sahada aktif olarak çalıştığını anlattı.

Erçelik, öğrencilerinin çalıştıkları iş yerlerine asgari ücretin yüzde 30'unu, 12. sınıflarda ise yüzde 50'sini devlet desteği olarak geri ödediklerini vurgulayarak, "Ayrıca lise mezunları 31 Aralık'a kadar Mesleki Eğitim Merkezi'ne başvurdukları takdirde 7 ay boyunca bir uygulamalı eğitim görerek sınavda başarılı olursa ustalık belgesi alıyor." dedi.

"Bu uygulamayla eleman eksikliğimiz azalıyor"

Oto servis işletme sahibi Özgür Türker de mesleki eğitim merkezi sayesinde çırak bulabildiklerini aktardı.

En büyük eksikliklerinin ara eleman olduğunu dile getiren Türker, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 yıldır bu uygulamayla eleman eksikliğimiz azalıyor. Sanayide kaporta, boya, mekanik, elektrik gibi iş kollarında ara eleman ihtiyacı olan bir sürü esnaf arkadaş bu şekilde eleman buldu. Bizler bu desteklerden çok memnunuz. Devletin verdiği desteklerin üzerinde elemanlarımıza maaşla katkıda bulunuyoruz. Şu anda çalışan 8 öğrencimiz var, destekler bu şekilde devam ederse çırak sayımızı artırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz."

YORUMLAR
500
'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü' tanıtıldı 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü' tanıtıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri hayata hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 18:56:41. #1.13#
SON DAKİKA: Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri hayata hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement