Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, biri ağır 24 kişi yaralandı.
Hasan Çayır yönetimindeki (47) 48 FS 207 plakalı midibüsle Ayhan Aydın (47) idaresindeki 42 HAP 51 plakalı otomobil, Yalvaç- Şarkikaraağaç kara yolu Özgüney mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi.
Kazada otobüsün altında kalan Havva Ece (56) hayatını kaybetti.
Yaralanan 24 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Isparta'da midibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı - Son Dakika