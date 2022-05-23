Isparta'da millet bahçesi yapımı devam ediyor - Son Dakika
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Isparta'da millet bahçesi yapımı devam ediyor

23.05.2022 16:38
Isparta'da millet bahçesi yapımı devam ediyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 86 bin metrekarelik millet bahçesi inşaatının devam ettiğini bildirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 86 bin metrekarelik millet bahçesi inşaatının devam ettiğini bildirdi.

Başdeğirmen yaptığı yazılı açıklamada, gar bölgesine inaşa edilen millet bahçesinin bölgenin cazibe merkezine dönüşeceğini belirtti.

Alan içerisinde tarihi yapıların bulunduğunu aktaran Başdeğirmen, şunları kaydetti:

"Bu alan yeşillikler içerisinde, 38 bin adet daha bitki dikeceğiz. Eski yapıların restorasyonu yapılacak. Kadınlarımız için atölyeler hazırlıyoruz, kafe olacak, dinlenme alanları koyuyoruz, çeşitli etkinlik alanları kuruyoruz. Kültürel ve el becerilerine yönelik yerler yapıyoruz, sergi alanları oluşturuyoruz. Yürüyüş yollarıyla, gül ve lavanta bahçeleri, çeşitli peyzaj alanlarımız olacak. Yine alan içerisindeki raylara bir vagon koyarak, kütüphane şekline getirerek okuma alanı oluşturuyoruz. Çocuk oyun alanları, kaykay pistleri koyarak eğlence alanı kuruyoruz. Tüm vatandaşlarımızın beğeneceğini umuyorum. Projemiz içerisinde karşı bölümde bir de cami alanımız var. Onunda inşaatı başladı."

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Kaynak: AA

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Bitki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da millet bahçesi yapımı devam ediyor - Son Dakika


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