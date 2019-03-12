Son Dakika Haberleri: Isparta'da Minibüs İki Otomobile Çarptı: 21 Yaralı

Isparta'da Minibüs İki Otomobile Çarptı: 21 Yaralı

53 dakika önce

Isparta'da bir minibüsün yol kenarında duran iki otomobile çarpması sonucu 21 kişi yaralandı.

Isparta'da Minibüs İki Otomobile Çarptı: 21 Yaralı, System.String[]
Isparta'da bir minibüsün yol kenarında duran iki otomobile çarpması sonucu 21 kişi yaralandı.

A.B. idaresindeki 68 ED 449 plakalı minibüs, Süleyman Demirel Üniversitesi Kavşağı'nda yol kenarında duran iki otomobile çarptı.

Kazada 21 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:08 Kaynak: AA

Isparta, Güncel
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