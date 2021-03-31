Isparta'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı (1) - Son Dakika

Isparta'da minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı (1)
31.03.2021 16:33
ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.
ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.
Kaza, Isparta- Afyonkarahisar karayolunun Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Koçtepe kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüsle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılalr ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Halk otobüsü şoförü aracında unutulan 40 bin liralık altını sahibine teslim etti Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı