Isparta'da Miryokefalon Festivali

Isparta Gelendost ilçesinde, Kaymakamlık tarafından ilçeyi simgeleyen Miryokefalon Destanı'na dikkat çekmek amacıyla Miryakefalon Tekvando Festivali turnuvası yapıldı. Turnuvada dereceye girenlere para ödülü ve madalya verildi.



Gelendost'ta festival etkinliklerine AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İlçede 2 gün süren tekvando turnuvasına Isparta, Afyon, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Kütahya, İstanbul, Sakarya, Konya ve Sinop'tan 24 kulüp ve farklı kategorilerde toplam 260 sporcu katıldı. Sporcular, yarışmada madalya ve derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.



Alanlarında dereceye giren 1 - 2 - 3 ve 4.'lere madalya verilen festivalde, birinciler ayrıca para ödülü ile ödüllendirildiler.



Festivalde ayrıca, Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç tarafından turnuvaya katılan kulüp antrenörleri ve turnuva hakemlerine ise plaket takdim edildi.



İl temsilcisinden emeği geçenlere teşekkür



Tekvando Isparta İl Temsilcisi Emin Büyükkurt yaptığı açıklamada, "Bu müsabakalarda desteklerini esirgemeyen Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç'a, organizasyonun yapılmasında her türlü destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'e, ayrıca organizasyonda büyük emeği olan ilçe antrenörümüz İsmail Kul'a teşekkür ederim" dedi.



Öte yandan, ilçedeki festival etkinlikleri ünlü sanatçı Uğur Işılak konseri ile son buldu. - ISPARTA