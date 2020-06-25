Isparta'da motosiklet denetimleri arttırıldı - Son Dakika

Isparta'da motosiklet denetimleri arttırıldı

Isparta'da trafik ekiplerini yaptığı motosiklet denetimlerinde çok sayıda araç ve sürücü kontrol edilirken, eksikliği bulunanlara cezai işlem uygulandı.

Isparta'da trafik ekiplerini yaptığı motosiklet denetimlerinde çok sayıda araç ve sürücü kontrol edilirken, eksikliği bulunanlara cezai işlem uygulandı. Motosiklet sürücülerinde özellikle kask denetimi de yapan polis, maske kontrolünü de ihmal etmedi.

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Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaz aylarında kullanımı artan motosikletler konusunda denetim yaptı. Mimar Sinan Caddesi üzerindeki uygulamada Motosikletli Şahin Timi, kısa sürede 15 motosiklet ve sürücüyü kontrol ederken, durmayan 1 sürücüye ise 'Polisin 'Dur' ihtarına uymamak' maddesinden cezai işlem uyguladı. Motosiklet sürücülerinde özellikle kask kullanımına dikkat eden polis ekipleri, kaskı çıkaran sürücülerin maskelerinin bulunup bulunmadığını da kontrol etti.


Öte yandan, denetimlerin farklı zaman dilimi ve noktalarda kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi. - ISPARTA

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da motosiklet denetimleri arttırıldı - Son Dakika
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