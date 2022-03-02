Isparta'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

02.03.2022 19:57
Isparta'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki üç yerden motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen Y.K. ve C.G. Konya'nın Akşehir ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K.ve C.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Şarkikaraağaç, Hisarcık, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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