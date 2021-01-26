Isparta'da motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Isparta'da motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı

26.01.2021 17:03
Isparta'da motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı, System.String[]

Isparta'da motosiklet hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Isparta'da motosiklet hırsızlığına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 7 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen Ş.Ü, Şehir Hastanesi bahçesinde yakalandı. Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı bir iş yerinin güvenlik kamerasın yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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