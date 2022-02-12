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Isparta'da motosiklet kadına çarptı - Son Dakika

Isparta'da motosiklet kadına çarptı

12.02.2022 15:58
Isparta'da motosiklet kadına çarptı

Isparta'da motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Isparta'da motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kameralara yansıyan görüntüde yara almayan kadının, refüje devrilen sürücüye yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıya görüntüde ilginç kaza 102. Cadde üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların hareket etmesiyle birlikte bir kadının, 3 şeritli yolda, 2 şeridi güvenli şekilde geçtiği, en soldan gelen motosikletin ise kendisine çarpmamak için manevra yaptığı görüldü. Görüntülerde kadına hafif şekilde çarpan motosiklet sürücüsünün refüje devrildiği ve kadının ise geri kaçmaya çalıştığı anlar kaydedildi. Kadının daha sonra düşen sürücüye yardım etmeye çalıştığı ablar an be an kameralara yansıdı. - ISPARTA

Isparta'da motosiklet kadına çarptı
Isparta'da motosiklet kadına çarptı
Isparta'da motosiklet kadına çarptı
Isparta'da motosiklet kadına çarptı

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Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da motosiklet kadına çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da motosiklet kadına çarptı - Son Dakika
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