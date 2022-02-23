Isparta'da motosiklete çarpan otobüs şoförüne vatandaştan tepki - Son Dakika
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Isparta'da motosiklete çarpan otobüs şoförüne vatandaştan tepki

23.02.2022 10:33
Isparta'da motosiklete çarpan otobüs şoförüne vatandaştan tepki

Isparta'da bir yolcu otobüsü, yeşil ışıkta karşıya geçen kurye motosikletine çarptı.

Isparta'da bir yolcu otobüsü, yeşil ışıkta karşıya geçen kurye motosikletine çarptı. Kazaya şahit olan bir vatandaş ise otobüs sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaza, Tuhafiyeciler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden Tolga Çetin'in kullandığı 07 ARS 368 plakalı motosiklete, karşıdan karşıya geçtiği esnada 32 PK 777 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kurye motosikletiyle birlikte yere düştü. Çevredeki vatandaşlar otobüsün kırmızı ışığı beklemeden hareket ettiğini ve kavşaktan döndüğü esnada yeşil ışıkta geçen motosiklete çarptığını iddia etti. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kazazede kurye Tolga Çetin, "Yeşil ışık yandı, ben karşıya geçerken geldiğimi göre göre frene basmadan geldi vurdu. Mağduruz, biz bundan ekmek yiyoruz. Bizi trafikte yok yerine sayıyorlar. İnsanlar motosikletleri fark etmiyorlar" dedi.

Kazaya şahit olan bir vatandaş ise otobüs sürücüsüne tepki göstererek, "Işıklar yanmadan geçmeye çalışıyorlar, yayaların üstüne yürüyorlar, arabaların üstüne yürüyorlar. Otobüs kullanırken ellerinde telefon var. Yazık günah değil mi? Ölebilirdi" dedi.

Kazaya karışan otobüs sürücüsü ve tepki gösteren vatandaş arasında ufak çaplı bir tartışma yaşandı. - ISPARTA

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Halk Otobüsü, Isparta, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da motosiklete çarpan otobüs şoförüne vatandaştan tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da motosiklete çarpan otobüs şoförüne vatandaştan tepki - Son Dakika
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