Üye Girişi
Isparta'da muhtarlara şehrin yeni terası Kirazlıdere tanıtıldı - Son Dakika

Isparta'da muhtarlara şehrin yeni terası Kirazlıdere tanıtıldı

13.07.2021 17:50
Isparta'da muhtarlara şehrin yeni terası Kirazlıdere tanıtıldı, System.String[]

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle muhtarları ile Kirazlıdere'de bir araya geldi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle muhtarları ile Kirazlıdere'de bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, şehrin seyir terası Kirazlıdere'de yapılan çalışmalar ve belediye yatırımları hakkında muhtarlara bilgiler verdi.

Kirazlıdere'de begonit taşlardan oluşturulan kaldırımların belediyenin kendi üretimi olduğunu, kaldırımın hemen yanında da bisiklet yolu yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yola da ilk kat asfalt uygulamasının yapıldığını ve bayram sonrasında da baskılı asfalt kaplamanın yapılacağını söyledi.

1200 metrelik yol boyunca refüjlere de ağaçlandırma ile peyzaj çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Başdeğirmen, yol üzeri aydınlatma direklerinin de montajına geçileceğini kaydederek, ağustos ayının ilk haftasında Kirazlıdere'yi açmayı planladıklarını dile getirdi.

"2022 yatırım programına alındı"

Kirazlıdere'nin üst bölgesinde yapılan restoranın Atatürk Pakında olduğu gibi belediye tarafından işletileceğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, restoranın hemen üst bölgesinden andık deresine giden bir yol olduğunu ve Andık Deresi Şelalesi ve düzenlemelerinin de 2022 programına alındığını belirtti. DSİ'nin de kanalı iyileştirerek, köprüleri yenilediğini aktaran Başdeğirmen, "Burası gibi ikinci bir mesire alanımızda Andık Deresi oluyor. Yine buradan da Sidre'ye bağlıyoruz. Sidre, Kirazlıdere ve Andık Deresi bir hat üzerinde halkımızın hizmetine açılmış olacak" dedi.

"Isparta'mıza güzel bir yatırım kazandırıldı"

44 mahalle muhtarı olarak Kirazlıdere'yi ziyaret ettiklerini söyleyen Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi de tüm muhtarların yapılan çalışmaları çok beğendiğini söyledi. Büyükleblebi, "Burası eskiden ailelerin çıkamadığı, uygunsuz durumların yaşandığı bir meskendi. Kirazlıdere'nin bir yaşam alanına dönüşmesi bizleri de Ispartalılar ve muhtarlar olarak mutlu etti. Kirazlıdere tanındıkça yakın illerden, Burdur'dan buraya gelenlerin olduğunu görüyoruz, buda bizi mutlu ediyor. Isparta'mıza güzel bir yatırım kazandırıldı, Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kirazlıdere'de yapılan çalışmaları inceleyen mahalle muhtarları da yeni alanı ve bu alana bağlanacak diğer projelerden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. - ISPARTA

Isparta'da muhtarlara şehrin yeni terası Kirazlıdere tanıtıldı
Isparta'da muhtarlara şehrin yeni terası Kirazlıdere tanıtıldı
Isparta'da muhtarlara şehrin yeni terası Kirazlıdere tanıtıldı
Isparta'da muhtarlara şehrin yeni terası Kirazlıdere tanıtıldı

Şükrü Başdeğirmen, Bisiklet, Yatırım, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da muhtarlara şehrin yeni terası Kirazlıdere tanıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi 19:45 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 6 bin 285 yeni vaka tespit edildi Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı 19:32 Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı 19:12 Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi 18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi Şahan Gökbakar'a 17:48 Şahan Gökbakar'a "iskele" şoku! İzinsiz yerleştirmişti, kaldırılmasına karar verildi
Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra 17:23 Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek 16:35 Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

Son Dakika Haberleri
18:58 Son Dakika: Bakan Koca illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:44 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı verdi
18:16 Yıldız golcü Diego Costa adım adım Beşiktaş'a! 2 yıllık sözleşmeye imza atması an meselesi
18:07 Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı
18:00 Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
17:57 Ses yaptığı için çocuğu darbetti! Cami müezzinine çifte soruşturma açıldı
17:54 Çay bahçesinde yorgun mermi dehşeti! Yaşlı adam kıl payı kurtuldu
17:54 İtalyan ve İngiliz futbolcular EURO 2020'nin en iyi 11'ine damga vurdu
17:43 Altının kilogramı 500 bin liraya çıktı
17:42 Rakiplere nefes aldırmayacak BİR Fenerbahçe geliyor! Vitor Pereira, 6 saniye kuralını devreye sokuyor
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: David Luiz ile görüşmeler devam ediyor         
20:01
Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi Cem Yılmaz'ın merakla beklenen 'Erşan Kuneri' dizisinden ilk kareler geldi         
19:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü         
19:22
Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu! İşte dev maçların oynanacağı haftalar         
19:06
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel birlikte basın toplantısı düzenleyecek         
18:58
Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı Bakan Soylu, menfur saldırıda şehit düşen emniyet müdür yardımcısı için konuştu: Milletine aşık bir insandı         
18:08
Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu Kayıp olan 15 bin doları arama çalışmaları devam ediyor! 1000 doları bulundu         
17:46
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan "ittifak" açıklaması: Hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin         
17:05
Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti Manisa Futbol Kulübü'nü heyecanlandıran transfer! Fransız devi PSG, 17 yaşındaki Manisa'yı transfer etti         
16:33
Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz! Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz!         
15:57
Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı'nı şehit eden polis memuru ile ilgili şok iddia! Kavganın kadın komisere taciz sebebiyle ortaya çıktığı öne sürüldü         
15:49
Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı Yeni diziye başlayan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında sergilediği samimi haller sevenlerini kızdırdı         
14:51
Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz         
14:08
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı         
12:26
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı         
11:21
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 20:12:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da muhtarlara şehrin yeni terası Kirazlıdere tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement