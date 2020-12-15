Isparta'da Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Isparta'da Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

15.12.2020 10:47
Isparta'da Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Isparta'da kendisinden 18 gündür haber alınmayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da kendisinden 18 gündür haber alınmayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım günü bir anda ortadan kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu babalarına ulaşamamaları üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, AFAD ve köylülerden oluşan ekiplerin 18 gündür yaptığı aramalarda bir sonuç alınamadı. Savcılık talimatıyla aralarında kaybolan Mustafa Özbay'ın ağabeyi ve 2 yeğeninin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde köye gelen jandarma ekipleri, şüphelileri evlerinden alarak, ifadelerini almak üzere jandarma karakoluna götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Isparta'da Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı
Isparta'da Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma, Isparta, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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