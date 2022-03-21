Nevruz Bayramı üniversitede kutlandı - Son Dakika

Isparta'da Nevruz Bayramı kutlamaları Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) gerçekleştirildi.

SDÜ Öğrenci Meydan'ında düzenlenen ve belediyenin mehteran takımının gösteri sunduğu etkinlikte, Yörük kıyafetleri giyildi, çadırlar kuruldu.

TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Uğur Önür'ün konser verdiği kutlamada, öğrenciler ateşin üzerinden atladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yaptığı konuşmada, Nevruzun baharın müjdecisi olduğunu söyledi.

Nevruzun örf ve adet olduğunu ifade eden Seymenoğlu, "Bu taraz bayramlar, geçmişten bugüne, bugünden de geleceğe sizlerle yaşatacağımız geleneklerimiz, göreneklerimiz. Mart soğuk geçiyor, sanki kış geri gelmiş gibi ama hepimizin dostluğu, kardeşliği, beraberliği bu soğuk havayı ısıtıyor." dedi.

Örste demir dövülen etkinlikte, öğrencilere helva ve bulgur pilavı ikram edildi.

Kutlamaya Rektör Prof. Dr. İlker Çarıkçı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün ve çok sayıda öğrenci de katıldı.