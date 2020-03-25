Isparta'da odun toplamaya giden kişi ölü bulundu - Son Dakika

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Isparta'da odun toplamaya giden kişi ölü bulundu
6 saat önce
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde odun toplamaya çıkan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde odun toplamaya çıkan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
İlçeye bağlı Akdoğan köyünde odun toplamak için evden ayrılan Mehmet Demirtaş'tan (76) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD ekiplerinin, iz takip köpeği ile yaptığı aramada, Demirtaş'ın cesedi Değirmen gözü mevkisindeki ormanlık alanda bulundu.
Demirtaş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:14 Kaynak: AA
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