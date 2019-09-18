Isparta'da öğrencilere 'Toplumsal Birliktelik ve Hareketliliğin Faydaları' konferans

Isparta Belediyesinden öğrencilere, 'Toplumsal Birliktelik ve Hareketliliğin Faydaları' konulu seminer verildi.



Isparta Belediyesinin, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla organize ettiği ve Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliğinin destek verdiği 'Bu Hafta Birlikte Hareket Edelim' etkinlikleri kapsamında Şehit Tevhit Akkan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Toplu Taşıma Araçlarını Kullanmanın Faydaları', 'Toplumsal Birliktelik ve Hareketliliğin Faydaları' konulu seminer düzenlendi.



Seminerin konuşmacısı Psikolog Şule Tola olurken, programa Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Milli Eğitim Müdürü Ceylan Çaylak, Okul Müdürü Ömer Özen başta olmak üzere öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Trafiğin hayatın önemli bir parçası olduğuna ve trafikte önemli bir süre geçirildiğine işaret eden Büyükçulcu, farkındalık oluşturmak, gençleri bilinçlendirmek için ortak bir çalışma içerisinde bulunduklarını söyledi. Büyükçulcu, "Gelişen, değişen dünyada trafik hayatımızın önemli bir parçası haline geldi" dedi.



'Tüketirken tükeniyoruz' diyerek konferansına başlayan ve toplumların devamlı tüketime yönlendirildiğini belirten Psikolog Şule Tola gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.



Modernizmin paylaşımı, hoşgörüyü, adaleti sevmediğini kaydeden Tola, eskiden mutluluğu ön planda tutan insanın artık konforu ön planda tuttuğuna dikkat çekerek, günlük ihtiyaçlardan ve buna karşın her an değişen teknolojik gelişmelerden bahsetti.



Toplu taşıma araçlarının kullanımının bedensel, ruhsal ve ekonomik katkıları hakkında da bilgiler veren Tola, toplu taşıma araçlarının faydaları arasında, hava kirliliğinin önüne geçilmesine, daha ekonomik oluşuna, trafik sorununun çözümüne katkı sunduğuna dikkat çekti. Toplu taşıma araçlarının kullanımının daha güvenli olduğundan bahseden Tola, toplu taşıma araçlarının kullanımının fiziksel egzersizlere de büyük katkısının olduğunu kaydetti. Tola, toplu taşıma kullananların, taksi kullananlara oranla fiziksel egzersizlerinin 3,5 kat daha fazla olduğunu aktardı.



Bedensel ve fiziksel aktivitelerden bahseden Psikolog Şule Tola, gençlere yürüyüş yapmalarını ve hareket halinde olmaları önerisinde bulundu.



Tola, yürüyüşün insanı özgürleştirdiğini, beyni daha fazla çalıştırdığını belirterek, " Yürümek strese güle güle demektir."ifadelerine yer verdi. - ISPARTA