Isparta'da öğretmenlerden İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi oluşturuldu

Isparta'da Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlerden İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi oluşturuldu.

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Periyodik Kontrol Uzmanı Fatih Ata, okullarda yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla böyle bir birim oluşturulduğunu belirtti.

Okullardaki akışkan ve elektrik tesisatlarını düzenli olarak kontrol ettiklerini anlatan Ata, "Isıtma tesisatları, yangın tesisatları, kazan daireleri, atölyelerde bulunan iş ekipmanlarının standartlara uygun şekilde testlerini yapıp sağlıklı ve güvenli olup olmadığını tespit ediyoruz. Tespitlerimiz sonucunda raporlarımızı hazırlayıp, hem ilgili kurum müdürlüğüne hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemine yüklüyoruz." diye konuştu.

Teknolojik ve standartlara uygun olarak standartlara uymayan ya da çevreye zarar veren herhangi bir cihaz varsa hemen tespit ettiklerini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağladıklarını dile getiren Ata, hem personelin hem de öğrencilerin daha güvenli çalışma ortamında bulunmalarını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.