Son Dakika Haberleri: Isparta'da Okulda Çıkan Yangın

Isparta'da Okulda Çıkan Yangın

1 saat önce

Isparta'nın Uluborlu ilçesindeki lisenin kullanılmayan ek binasında çıkan yangında çatı kısmı tamamen küle dönerken, olayla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, "Eğitim ve öğretim açısından herhangi bir sorun yok, yangının çıkış nedeni araştırılıyor" dedi.

Isparta'da Okulda Çıkan Yangın, System.String[]
Isparta'nın Uluborlu ilçesindeki lisenin kullanılmayan ek binasında çıkan yangında çatı kısmı tamamen küle dönerken, olayla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, "Eğitim ve öğretim açısından herhangi bir sorun yok, yangının çıkış nedeni araştırılıyor" dedi.

Uluborlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki kullanılmayan tek katlı ek binada akşam saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlat yaşattı. Haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı belirtilen yangına, Uluborlu'dan 2, Senirkent'ten 1 ve Keçiborlu'dan 2 olmak üzere toplam 5 itfaiye ekibi müdahale etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında, okuldaki tek katlı boş bina kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Yıldırım: "Herhangi bir sıkıntı yok"

Öte yandan, yangınla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Ahmet Yıldırım, "Bugün saat 18.00 sıralarında Uluborlu ilçemizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski, boş ve kullanılmayan bölümündeki çatıda bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın, 19.30 sıralarında tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Binada öğrenci ve personel bulunmadığından, herhangi bir risk durumu söz konusu değil. Eğitim ve öğretim açısından da herhangi bir sıkıntı yok" dedi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:06 Kaynak: İHA

Uluborlu, Isparta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alevlerin Sardığı Evde Baba-Oğul Yanarak Can Verdi! İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada

Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti 5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 23:16:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da Okulda Çıkan Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]